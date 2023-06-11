У Польщі видали "Квіти Содому" Олеся Ульяненка

Про це повідомили на сайті видавництва.

Книжку переклав Пшемислав Ліс-Маркєвич — філолог, перекладач української літератури засновник і голова "Познанського товариства імені Івана Франка".

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Довідка

Олесь Ульяненко — український письменник, автор понад 20 романів, лавреат Малої Шевченківської премії за книжку "Сталінка" (2000).

"Квіти Содому" — роман, написаний 2005 року й надрукований посмертно 2012 року у видавництві "Фоліо". Складається з трьох частин: "Оксамитові очі демона", "Крила ангелів", "Альфа й Омега", кожен розділ написано від окремого персонажа.

Назва роману відсилає до двох інших творів — "Квіти зла" Шарля Бодлера та "Сто двадцять днів Содому" Маркіза де Сада. Фрагменти роману публікувалися в журналі "Кур’єр Кривбасу".