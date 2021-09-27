У посвідченнях водія з'являться нові позначення: що вони означатимуть

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Згідно з повідомленням, в Україні невдовзі набере чинності постанова Кабміну від 22 вересня 2021 року, якою запроваджуються ряд нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.



Зазначається, що у посвідченнях водія буде зазначатися відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78" в графі 12 посвідчення. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - будь-якою. Зазначається, що ця зміна не торкнеться водіїв, посвідчення яким було видане раніше.



Термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшиться від трьох місяців до двох років, але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв автомобілів.



Крім того, водіям більше не потрібно буде надавати документи, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).



На посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом відображатиметься у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше.



Зазначається, що у вигляді кодів відображатимуться медичні причини обмежень: окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо; пристосування транспортного засобу: модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо; керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.



Крім того, документом оптимізовано процес прийняття іспитів. Так, у разі одночасного відкриття двох категорій іспити складаються за вищою з них крім категорій В1, В, ВЕ. Зокрема, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються лише за категорією С.



При поверненні посвідчення водія після позбавлення права керування, у разі наявності в ньому декількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються за вищою категорією.



У пресслужбі зазначили, що усі нововведення будуть запроваджені відразу після оприлюднення постанови Кабміну, окрім нововведення щодо зазначення відмітки про автоматичну коробку передач у посвідченні водія, яке буде реалізоване впродовж трьох місяців.

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