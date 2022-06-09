У Путіна готуються об'єднати тимчасово окуповані території України в один "федеральний округ", - Медуза

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Про створення округу планують оголосити після проведення "референдумів" щодо приєднання до Росії. За інформацією "Медузи", займається втіленням проєкту Борис Рапопорт – з 2014 року один із кураторів угрупувань "ДНР" і "ЛНР", а також проєкту "Новоросія". зараз Рапопорт нібито займається підбором кадрів для окупаційних адміністрацій на окупованих територіях.

Ці люди повинні підготувати проведення псевдореферендумів. Поки що обговорюють дві дати їх проведення. Перша – "в середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить". І друга, яку називають реальнішою — 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії. На посади планують призначати не місцевих колаборантів, а чиновників, завезених із Росії.