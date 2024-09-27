Міжнародний Червоний Хрест у своєму звіті виправдовував або ігнорував злочини свого російського підрозділу на ТОТ України, - Лубінець

Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

За його словами, у квітні цього року МФЧХ створила Наглядову групу правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного хреста.

За два тижні після створення цієї Ради, Лубінець зустрічався з президенткою МФЧХ Кейт Форбс і передав їй офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського Червоного хреста.

Проте наразі Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного хреста, де не врахувала жодного злочину, каже омбудсмен.

Зокрема, Федерація "фактично визнала" окупацію Росією українських територій та підтвердила, що російський Червоний хрест відвідував ТОТ, наголосив Лубінець.

"Але РЧХ має працювати лише на своїй території. Це порушення статуту Федерації зі сторони РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", - написав омбудсмен.

Крім того, за його словами, у звіті відсутня інформація, що російський Червоний хрест викрав майно українського Червоного хреста у тимчасово окупованому Криму та співпрацював з окупаційним табором "Артек", на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

"Попри те, що всі ці дані мала президентка МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний хрест залишається у МФЧХ, а керівник - у правлінні Федерації", - зазначив Лубінець.

Він повідомив, що розпочинає кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію та наголосив, що партнери "мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини".

Омбудсмен вважає, що все фінансування МФЧХ має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців.

"На мою думку, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного хреста. Той, хто прикриває злочинця, - сам перетворюється на злочинця", - додав Лубінець.