США звинуватили трьох громадян Ірану в хакерській атаці на кампанію Трампа й спробі зірвати президентські вибори

Про це повідомляє Reuters.

Іран заявив, що звинувачення є безпідставними.

Троє чоловіків, Масуд Джалілі, Сейєд Алі Агамірі та Ясар Балагі, намагалися підірвати кампанію Трампа, заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

"Ми спостерігаємо все більш агресивну кіберактивність Ірану під час цього виборчого циклу", — сказав він.

В обвинувальному акті йдеться, що троє чоловіків використовували підроблені облікові записи електронної пошти, щоб обдурити кількох керівників кампанії, щоб вони повірили, що мають справу з надійним джерелом, а потім змусили їх перейти за посиланнями, які дали змогу хакерам викрасти електронні листи та інші внутрішні документи, такі як матеріали для підготовки до дебатів і профілі потенційних кандидатів у віцепрезиденти.

Звинувачення включають шахрайство з електронною поштою, крадіжку особистих даних і комп'ютерне шахрайство. Міністерство фінансів США також заявило, що накладає санкції на трьох чоловіків разом із кількома іншими членами Корпусу вартових революції.