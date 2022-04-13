У РФ величезний арсенал ракет: У Міноборони пояснили, чому повертатися до Києва та звільнених від окупантів міст ще зарано
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала жителів столиці та звільнених від російських окупантів міст не поспішати повертатися додому
Про це Маляр заявила під час національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За її словами, нині ще рано повертатися до деокупованих міст та столиці.
"Треба не забувати, що на сьогодні високий ризик загалом у державі можливості застосування хімічної зброї з боку РФ, вони розглядають такі сценарії. І незважаючи на те, що вони вже випустили в Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал. Тому на сьогодні є всі ризики. Доки триває війна, ризики є", - сказала Маляр.
Вона наголосила, що ризик відновлення агресивних дій РФ в інших регіонах, а не тільки на сході, можливий.
"Ми такі сценарії розглядаємо. Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід, але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому не варто розслаблятися - війна в активній фазі наразі, ми не можемо говорити про те, що, там, спадає активність, про те, що зменшуються бої, - вони є, просто вони продовжуються на сході і залежно від того, як розвиватимуться обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі", - зазначила Маляр.
- 11 квітня Ганна Маляр заявила, що кінцевою метою для РФ досі є захоплення всієї України.
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