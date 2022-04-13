У РФ величезний арсенал ракет: У Міноборони пояснили, чому повертатися до Києва та звільнених від окупантів міст ще зарано

Про це Маляр заявила під час національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, нині ще рано повертатися до деокупованих міст та столиці.

"Треба не забувати, що на сьогодні високий ризик загалом у державі можливості застосування хімічної зброї з боку РФ, вони розглядають такі сценарії. І незважаючи на те, що вони вже випустили в Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал. Тому на сьогодні є всі ризики. Доки триває війна, ризики є", - сказала Маляр.

Вона наголосила, що ризик відновлення агресивних дій РФ в інших регіонах, а не тільки на сході, можливий.

"Ми такі сценарії розглядаємо. Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід, але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому не варто розслаблятися - війна в активній фазі наразі, ми не можемо говорити про те, що, там, спадає активність, про те, що зменшуються бої, - вони є, просто вони продовжуються на сході і залежно від того, як розвиватимуться обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі", - зазначила Маляр.