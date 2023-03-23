Про це ідеться у розслідуванні російського видання Верстка.

Скарги подають російські військові, у тому числі учасники бойових дій в Україні - контрактники, добровольці і мобілізовані, а також їхні родичі.

"Документально оформлять те, що відображається у розрахунковому аркуші. А решта — спробуй довести. Коли заходили на територію України, наказу не було. А ти спробуй довести, що там був. Так ця схема і працює", - розповів виданню колишній контрактник.

Дехто з окупантів повідомляє про невиплати зарплат із початку року чи навіть із кінця минулого. Деякі все ж отримують виплати, але із великими затримками. Інші не отримують нічого або в рази менше за ті суми, які були їм обіцяні. Військові РФ називають суми від семи до 15 тисяч рублів на місяць.

За інформацією джерел видання, невиплати пов’язані з адміністративним колапсом, з яким зіткнулася російська армія. В умовах інтенсивних бойових дій військові частини виявилися не готовими до ведення суворого обліку.