У Росії масово затримують виплати військовим, - росЗМІ
Росіяни з 52 регіонів, які воюють в Україні, вже кілька місяців не отримують виплат. Учасники бойових дій та їхні родичі скаржаться на затримки
Про це ідеться у розслідуванні російського видання Верстка.
Скарги подають російські військові, у тому числі учасники бойових дій в Україні - контрактники, добровольці і мобілізовані, а також їхні родичі.
"Документально оформлять те, що відображається у розрахунковому аркуші. А решта — спробуй довести. Коли заходили на територію України, наказу не було. А ти спробуй довести, що там був. Так ця схема і працює", - розповів виданню колишній контрактник.
Дехто з окупантів повідомляє про невиплати зарплат із початку року чи навіть із кінця минулого. Деякі все ж отримують виплати, але із великими затримками. Інші не отримують нічого або в рази менше за ті суми, які були їм обіцяні. Військові РФ називають суми від семи до 15 тисяч рублів на місяць.
За інформацією джерел видання, невиплати пов’язані з адміністративним колапсом, з яким зіткнулася російська армія. В умовах інтенсивних бойових дій військові частини виявилися не готовими до ведення суворого обліку.
- Моральний стан російських військових є вкрай низьким – якби не загороджувальні загони, більшість мобілізованих уже втекла б з поля бою, - повідомили у ГУР.
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