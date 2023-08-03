У Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок у колоніях, - правозахисниця
Почалося масове вербування на фронт жінок із російських колоній. Вони йдуть воювати охочіше за чоловіків і переважно потрапляють в штурмові загони
Про це розповіла в інтерв'ю телеграм-каналу "Можем обяснить" засновник проєкту "Русь сидяча" Ольга Романова.
Вона зазначила, що до останнього часу активне вербування жінок йшло на окупованих територіях. За даними правозахисниці, близько 50 жінок було завербовано з колонії у місті Сніжне, ще 100 - залучили з колоній з півдня Росії.
Близько 30 засуджених жінок були завербовані на війну у Липецьку, уклавши контракт із Міноборони, повідомила "Сота" з посиланням на своє джерело серед родичів ув'язнених.
"У Липецьку було найбільш масове вербування. Знаю, що жінок вербують навіть із московських СІЗО", — зазначає Романова.
"На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати на новини і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати», – каже правозахисниця.
Це не нове явище, зазначає Романова, "впродовж останніх півтора року ми отримували повідомлення, що жінок вербують". Ще в жовтні українські ЗМІ почали повідомляти що в полон стали потрапляти військові росіянки.
За свідченнями полонених зеків, про які знає Романова, жінки воюють у складі Міноборони у підрозділах штурмовиків. У багатьох позивний "Вовчиця". Їх утримують разом із чоловіками, але воюють вони окремо.
Не лише засуджені жінки записуються на війну. Один із воїнів у підрозділі ДНР розповів МО, що серед його однополчан була снайперка та Москви з позивним "Лакі". "Вона потрапила в полон. За дурістю, навіть не її дурістю, а того, з ким вирішила висунутися на позицію", - розповів співрозмовник МО.
В ухваленому 24 червня держдумою законі, що передбачає припинення кримінального переслідування щодо добровольців, що записалися на війну, не говориться, якої статі має бути громадянин.
"Жінка тепер теж може вирушити воювати в Україну та уникнути покарання", - зазначає Романова.
- Нагадаємо, за даними Білого лому, станом на кінець 2022 року в ПВК Вагнера воювали близько 50 тис. в'язнів.
- У січні Ольга Романова розповіла, що з 50 тисяч російських ув'язнених, завербованих ПВК Вагнера для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 тисяч людей, решту – загинули, поранені, або втекли.
- З початку 2023 року Пригожина відсторонили від можливості поповнювати запас найманців у колоніях і це почало робити міноборони РФ, яке з лютого підписує контракти на 18 місяців з ув'язненими, які погодилися воювати проти України.
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