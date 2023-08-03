Про це розповіла в інтерв'ю телеграм-каналу "Можем обяснить" засновник проєкту "Русь сидяча" Ольга Романова.

Вона зазначила, що до останнього часу активне вербування жінок йшло на окупованих територіях. За даними правозахисниці, близько 50 жінок було завербовано з колонії у місті Сніжне, ще 100 - залучили з колоній з півдня Росії.

Близько 30 засуджених жінок були завербовані на війну у Липецьку, уклавши контракт із Міноборони, повідомила "Сота" з посиланням на своє джерело серед родичів ув'язнених.

"У Липецьку було найбільш масове вербування. Знаю, що жінок вербують навіть із московських СІЗО", — зазначає Романова.

"На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати на новини і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати», – каже правозахисниця.

Це не нове явище, зазначає Романова, "впродовж останніх півтора року ми отримували повідомлення, що жінок вербують". Ще в жовтні українські ЗМІ почали повідомляти що в полон стали потрапляти військові росіянки.

За свідченнями полонених зеків, про які знає Романова, жінки воюють у складі Міноборони у підрозділах штурмовиків. У багатьох позивний "Вовчиця". Їх утримують разом із чоловіками, але воюють вони окремо.

Не лише засуджені жінки записуються на війну. Один із воїнів у підрозділі ДНР розповів МО, що серед його однополчан була снайперка та Москви з позивним "Лакі". "Вона потрапила в полон. За дурістю, навіть не її дурістю, а того, з ким вирішила висунутися на позицію", - розповів співрозмовник МО.

В ухваленому 24 червня держдумою законі, що передбачає припинення кримінального переслідування щодо добровольців, що записалися на війну, не говориться, якої статі має бути громадянин.

"Жінка тепер теж може вирушити воювати в Україну та уникнути покарання", - зазначає Романова.