У Росії почали вербувати "добровольців" на війну в Україні у СІЗО

Про це повідомляє телеграм-канал ЧТД.

За словами глави проекту "Русь сидяча" Ольги Романової, зараз є дані щодо вербування у СІЗО Серпухова та Коломни. "Але я думаю, скрізь почалося", - заявила вона.

Засновник "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін підтвердив існування такої практики як мінімум в ізоляторах у Москві та області, Петербурзі, Рязані, Твері та Брянську.

Він розповів, що у СІЗО-1 Брянська кілька ув'язнених, які чекали на вирок, самі подали заяви на участь у війні. Одному з них задовольнили прохання, змінили вирок, і він уже виїхав в Україну.

Правозахисники зазначають, що тим, хто погоджується, обіцяють припинити кримінальні справи.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що "кухар Путіна" Євген Пригожин особисто відвідує колонії для колишніх силовиків та агітує їх воювати в Україні у ПВК Вагнера. Тим, хто погоджується, за словами в'язнів, обіцяють, що він "або повернетеся вільною людиною, або помрете". Згодом стало відомо, що більшість колишніх в'язнів використовували, як "гарматне м'ясо" і вони вже загинули.

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