У Росії прокуратура пригрозила "принциповою правовою оцінкою" щодо ЗМІ, які провели і розмістили інтерв’ю з Зеленським
Така прискіплива увага викликана "масовою антиросійською пропагандою та регулярним розміщенням помилкової інформації".
Про це генпрокуратура Росії повідомила на своєму офіційному Телеграм-каналі, інформує Еспресо.TV
У відомстві зазначили, що у засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що ряд російських журналістів, зокрема визнаних іноземними агентами, провели та розмістили інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.
"В умовах масової антиросійської пропаганди та регулярного розміщення помилкової інформації про дії Російської Федерації у зв'язку з спеціальною військовою операцією із захисту Донецької та Луганської Народних Республік, що проводиться Збройними Силами Російської Федерації, Генеральною прокуратурою Російської Федерації буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань і факту їх розміщення", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські журналісти з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета" взяли інтерв'ю у Володимира Зеленського.
- Роскомнагляд вимагав від російських ЗМІ не публікувати його.
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