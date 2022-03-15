У Росії заликають блогерів, які втратили роботу, працевлаштовуватися прибиральниками
Міський голова міста Тимашевськ (Краснодарський край Росії) закликав блогерів, які тепер не мають фінансових доходів, працевлаштовуватись прибиральниками.
Відповідне відеозвернення опублікували у телеграм-пабліку "Новини Збройних Сил", передає "Еспресо. TV"
"Так, як ви всі залишилися без роботи, на щастя чи на жаль, я не знаю, але пора братися за розум. Приходьте, у нас є вакантні місця: косарями, прибиральники, робочими по благоустрою. Одним словом зможете зайнятися нарешті ділом", - сказав Микола Панін.
Також мер зазначив, що робочих місць вистачить на всіх.
- Нагадаємо, з 14 березня у Росії перестав працювати Instagram. Раніше у Росії заблокували Facebook
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