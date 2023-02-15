У Росії засудили до 16 років громадянина України в справі про "шпигунство"

Про це повідомив російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області.

"Вироком суду громадянина України визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (Шпигунство)", - мовиться в повідомленні.

Так, українця, чиє ім'я не розголошується, засудили до 16 років колонії суворого режиму.

У виданні "Медуза" ствердили, що раніше ФСБ звинуватила українця в РФ у виконанні завдань розвідувальних служб України та зборі інформації про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння Росії.

"Для цього, за версією російської спецслужби, чоловік збирався вербувати "працівників російських оборонних підприємств із секретоносіїв". У ФСБ говорили, що затримали українця на місці злочину", - додали журналісти.