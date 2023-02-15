У Росії засудили до 16 років громадянина України в справі про "шпигунство"
У російському місті Тула засудили до 16 років ув'язнення громадянина України: українцю інкримінують "шпигунство"
Про це повідомив російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області.
"Вироком суду громадянина України визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (Шпигунство)", - мовиться в повідомленні.
Так, українця, чиє ім'я не розголошується, засудили до 16 років колонії суворого режиму.
У виданні "Медуза" ствердили, що раніше ФСБ звинуватила українця в РФ у виконанні завдань розвідувальних служб України та зборі інформації про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння Росії.
"Для цього, за версією російської спецслужби, чоловік збирався вербувати "працівників російських оборонних підприємств із секретоносіїв". У ФСБ говорили, що затримали українця на місці злочину", - додали журналісти.
- Нагадаємо, російські правоохоронці висунули обвинувачення громадянину України в Южно-Сахалінську, який у розмові з друзями висловився проти збройного нападу Росії на Україну.
- 61-річний українець Костянтин Ширінг, який відбував незаконне покарання у вигляді 12 років за ґратами за звинуваченням у "шпигунстві", помер у колонії №5 міста Новотроїцьк Оренбурзької області РФ.
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