У російському Геленджику стався вибух в готелі: одна людина загинула, чотирьох поранено

Про це пише російський ТАСС.



Рятувальники витягли з-під завалів готелю в Геленджику жінку, вона передана медикам, заявили в російському МНС.



"Постраждали п'ятеро людей, одна загинула. Як повідомили медики, у важкому стані після вибуху в готелі госпіталізовані чотири людини, в тому числі дитина", - йдеться в повідомленні.



В адміністрації Геленджика зазначили, що навколо готелю оточені кілька кварталів.



Джерело ТАСС в екстрених службах заявило, що, за попередніми даними, під завалами більше нікого немає.



"Усередині [готелю] працюють рятувальники, шукають потерпілих, обстежують будівлю", - додали в екстрених службах, уточнивши, що пошкоджені перекриття між поверхами. "Перекриття постраждали в готелі між першим і другим поверхами", - зазначив співрозмовник агентства.

