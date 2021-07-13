У російському Геленджику стався вибух в готелі: одна людина загинула, чотирьох поранено
Рятувальники заявляють, що причиною вибуху став газ на кухні
Про це пише російський ТАСС.
Рятувальники витягли з-під завалів готелю в Геленджику жінку, вона передана медикам, заявили в російському МНС.
"Постраждали п'ятеро людей, одна загинула. Як повідомили медики, у важкому стані після вибуху в готелі госпіталізовані чотири людини, в тому числі дитина", - йдеться в повідомленні.
В адміністрації Геленджика зазначили, що навколо готелю оточені кілька кварталів.
Джерело ТАСС в екстрених службах заявило, що, за попередніми даними, під завалами більше нікого немає.
"Усередині [готелю] працюють рятувальники, шукають потерпілих, обстежують будівлю", - додали в екстрених службах, уточнивши, що пошкоджені перекриття між поверхами. "Перекриття постраждали в готелі між першим і другим поверхами", - зазначив співрозмовник агентства.
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