Про це в ефірі телемарафону 5 грудня сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

Коментуючи чергову масовану ракетну атаку на Україну, представник розвідки сказав: "Весь світ бачить черговий терористичний акт, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільшого ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою-спонсором тероризму і терористичною державою".

Водночас Юсов зазначив, що високоточних ракет у РФ залишилось дуже мало.

"Стосовно "калібрів" та "іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть”, - сказав представник ГУР.

В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти.

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