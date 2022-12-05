У розвідці заявили про критично низькі запаси високоточних ракет у окупантів
Запаси високоточного ракетного озброєння в Росії впали до критичного низького рівня
Про це в ефірі телемарафону 5 грудня сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.
Коментуючи чергову масовану ракетну атаку на Україну, представник розвідки сказав: "Весь світ бачить черговий терористичний акт, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільшого ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою-спонсором тероризму і терористичною державою".
Водночас Юсов зазначив, що високоточних ракет у РФ залишилось дуже мало.
"Стосовно "калібрів" та "іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть”, - сказав представник ГУР.
- В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти.
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