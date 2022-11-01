Про це повідомляє Romania-Insider.

Кандидатуру Тілвара висунула Соціал-демократична партія (PSD). Як повідомляє Romania Journal, новий міністр оборони раніше був сенатором від PSD, а також очільником делегації парламенту Румунії в Парламентській асамблеї НАТО. Тілвар є членом парламенту з 2004 року.

Romania-Insider зазначає, що кандидатура Ангела Тілвара дозволить ухвалювали важливі рішення прем’єр-міністру Ніколає Чуку (з військовою кар’єрою за плечима) і президенту Клаусу Йоганнісу.

Наприкінці жовтня попередник Тілвара Василе Динку пішов у відставку. Це сталося після того, як він заявив, що єдиний спосіб припинити повномасштабну російсько-українську війну - це переговори з Росією. Також він зазначив, що країнам НАТО треба досягти етапу переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженням конфлікту.

Висловлювання Динку обурили президента Румунії Клауса Йоганніса. Він зазначив, що тільки уряд Києва може вирішувати, з ким йому вести переговори. Після цього Динку подав у відставку, обґрунтувавши це "неможливістю" працювати з главою держави.

25 жовтня повідомили, що Україну та ще п'ять країн запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, який відбувся 29-30 листопада.