У Румунію прибув літак-розвідник НАТО AWACS: моніторитиме воєнну активність Росії

Про це повідомили на сторінці сил НАТО у твіттері.

Літак E-3A Airborne Early Warning and Control Systems (AWACS) прибув у Бухарест у рамках посилення присутності Північноатлантичного альянсу у Східній Європі, він моніторитиме воєнну активність Росії.

Як уточнює "Голос Америки", літак оснащений радарами дальнього радіуса дії та датчиками, які можуть виявляти загрози в повітрі й на землі у радіусі 312 тисяч квадратних кілометрів. Він може перебувати в повітрі без дозаправки до 11 годин.

У відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і літаків-заправників. З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря, щоб відстежувати російські військові літаки поблизу кордонів НАТО.

AWACS розпочне вильоти вже найближчими днями та здійснюватиме їх виключно над територією Альянсу протягом кількох тижнів.

17 січня у НАТО повідомили, що планують розмістити літаки дальнього радіолокаційного стеження (AWACS) у Румунії.

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