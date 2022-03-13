У Скадовську більше немає окупаційних військ РФ

Про це Яковлєв сказав у відеозверненні.



За словами Яковлєва, вже з понеділка відновиться навчальний процес, а ситуація у місті контрольована.



"У Скадовську немає окупаційних військ. І зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, присутній, інколи з перебоями, зв'язок. З понеділка у нас планується відновлення навчального процесу у школах міста і громади, це буде зроблено в дистанційному режимі. По безпековій ситуації: Ситуація в місті контрольована. У нас працюють патрулі, служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку", - сказав міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.



Окупанти увійшли в Скадовськ 9 березня. Росіяни заважали місцевим мешканцям влаштовувати акції у день народження Тараса Шевченка. Мер також повідомляв, що росіяни зайшли до міської ради та забрали звідти усі комп'ютери.



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