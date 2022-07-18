Про це інформує Reuters.

Міністерка Йеллен збирається відвідати Південну Корею 19 липня та заявила, що наполягає на посиленні торговельних зв’язків із Сеулом та іншими надійними союзниками, аби підвищити стійкість ланцюжків поставок і запобігти можливим маніпуляціям з боку геополітичних суперників.

"Стійкі ланцюжки постачання означають різноманітність джерел постачання та усунення, наскільки це можливо, можливості того, що геополітичні суперники зможуть маніпулювати нами та загрожувати нашій безпеці", — зазначила вона в інтерв’ю.

Йеллен збирається викласти свої занепокоєння у головній політичній промові в Сеулі після огляду об’єктів південнокорейської технологічної компанії LG Corp під час останнього етапу 11-денного візиту в Індо-Тихоокеанський регіон.

Згідно з уривками її зауважень, міністерка буде робити рішучу пропозицію щодо "підтримки друзів" або диверсифікації ланцюжків поставок у США, щоб вони більше покладалися на надійних торгових партнерів. Цей крок, за її словами, також допоможе боротися з інфляцією та допоможе протистояти "нечесній торговій практиці" Китаю.

Йеллен сказала, що Південна Корея має "надзвичайну силу в плані ресурсів, технологій, можливостей", і її компанії, включаючи LG, вже інвестують у Сполучені Штати.

За словами Йеллен, "вони мають значні потужності для виробництва передових напівпровідників", — це особливо важливо, враховуючи "велику залежність" Сполучених Штатів від Taiwan Semiconductor.

Йеллен окремо зазначила, що буде критично важливо зменшити залежність США від певного китайського експорту, оскільки Пекін у минулому припинив постачання в такі країни, як Японія, одночасно тиснучи іншими способами на Австралію та Литву.

"Вони використовували примус, щоб чинити тиск на низку країн, поведінку яких вони не схвалювали. Це причина, з якої ми не хочемо бути залежними від Китаю", — сказала Йеллен.

Попри свої рішучі слова, міністерка фінансів сказала, що відносини з Китаєм не були "повністю негативними або такими, що переростають у надзвичайно ворожу територію".

Йеллен наголосила, що Китай прислухається до проблем США в інших сферах і що наразі він зробив деякі конструктивні кроки щодо реструктуризації боргу країн з низьким рівнем доходу.

"У нас існує реальна стурбованість щодо Пекіну, але я не хочу створювати картину ескалації ворожнечі між США і Китаєм", — сказала вона.