У США конгресмени підтримали збільшення фінансової допомоги Україні
Палата представників США проголосувала за збільшення розміру фінансової допомоги Україні
Про це повідомляє посольство України в США.
"Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2", - йдеться у повідомленні.
Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, яка повинна бути виділена на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн доларів більше, ніж у поточному році.
"Із зазначеного кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпеки України за статтею "міжнародне військове фінансування", що на $10 млн більше, ніж у 2021", - уточнили в посольстві.
Для вступу в силу законопроєкт повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США, а також підписаний президентом США.
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