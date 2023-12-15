У США прагнуть відмовитися від російського палива: Конгрес ухвалив законопроєкт
Сполучені Штати Америки повинні будуть придбати тонни внутрішнього американського палива для ядерних реакторів, відповідно до положень законопроєкту, що увалив Конгрес
Про це повідомляє Bloomberg.
Проєкт закону був ухвалений Сенатом раніше та отримав потрібну кількість голосів у Палаті представників. Тепер він має бути підписаний президентом США Джо Байденом.
Положення закону про ядерне паливо - частина ширшого плану із відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США та поступової відмови від імпорту з РФ, що є найбільшим іноземним постачальником урану в Штати.
У матеріалі зазначено, що ухвалені плани вимагатимуть від Міністерства енергетики США придбати щонайменше 20 метричних тонн палива для реакторів, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.
Проте таке багатомільярдне фінансування цих зусиль зупинилося в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих коштів.
Зараз законопроєкт про заборону імпорту російського урану після 2028 року знаходиться на розгляді в Сенаті.
- Напередодні координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
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