У США прагнуть відмовитися від російського палива: Конгрес ухвалив законопроєкт

Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт закону був ухвалений Сенатом раніше та отримав потрібну кількість голосів у Палаті представників. Тепер він має бути підписаний президентом США Джо Байденом.

Положення закону про ядерне паливо - частина ширшого плану із відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США та поступової відмови від імпорту з РФ, що є найбільшим іноземним постачальником урану в Штати.

У матеріалі зазначено, що ухвалені плани вимагатимуть від Міністерства енергетики США придбати щонайменше 20 метричних тонн палива для реакторів, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Проте таке багатомільярдне фінансування цих зусиль зупинилося в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих коштів.

Зараз законопроєкт про заборону імпорту російського урану після 2028 року знаходиться на розгляді в Сенаті.