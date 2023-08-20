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У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продають значки з гербом Росії

20 серпня, 2023 неділя
00:32
Світ Румунія кордон

У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продовжують продавати значки з гербом Росії

Про це повідомляють журналісти румунського порталу Replica Online.

Мова йде про сувенірну крамницю Томіської архієпархії Румунської православної церкви. Тут можна придбати свічки, ікони, браслети та інші церковні предмети, а також значок із російським гербом.

"Двоголовий орел. Це слов'янське уявлення про те, що сила держави перебуває всередині Церкви. Він у рамці, а святий Георгій у центрі – більш урочистий", – так символізм пояснює продавчиня крамниці.

Значки з гербом Росії

Фото: Replica Online

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 18 серпня, прибув з візитом до Бухареста: разом з румунським колегою Марчелом Чолаку вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці з транзиту українських товарів.

Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
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