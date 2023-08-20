У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продають значки з гербом Росії
У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продовжують продавати значки з гербом Росії
Про це повідомляють журналісти румунського порталу Replica Online.
Мова йде про сувенірну крамницю Томіської архієпархії Румунської православної церкви. Тут можна придбати свічки, ікони, браслети та інші церковні предмети, а також значок із російським гербом.
"Двоголовий орел. Це слов'янське уявлення про те, що сила держави перебуває всередині Церкви. Він у рамці, а святий Георгій у центрі – більш урочистий", – так символізм пояснює продавчиня крамниці.
Фото: Replica Online
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 18 серпня, прибув з візитом до Бухареста: разом з румунським колегою Марчелом Чолаку вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці з транзиту українських товарів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе