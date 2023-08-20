У сувенірній крамниці Румунської православної церкви продають значки з гербом Росії

Про це повідомляють журналісти румунського порталу Replica Online.

Мова йде про сувенірну крамницю Томіської архієпархії Румунської православної церкви. Тут можна придбати свічки, ікони, браслети та інші церковні предмети, а також значок із російським гербом.

"Двоголовий орел. Це слов'янське уявлення про те, що сила держави перебуває всередині Церкви. Він у рамці, а святий Георгій у центрі – більш урочистий", – так символізм пояснює продавчиня крамниці.

Фото: Replica Online