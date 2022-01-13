У світі прогнозують подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів

Подорожчання, пов'язане з порушенням ланцюгів постачання та зниженням виробництва в Китаї, торкнулося всіх країн світу, що швидше за все призведе до подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Крім того, більшість світових ринків зіткнулися з нестачею парацетамолу, йдеться у звіті "Ринок парацетамолу – зростання, тенденції, вплив COVID-19 та прогнози (2021–2026 рр.)".



"Більшість активних фармацевтичних інгредієнтів (API) парацетамолу експортується з Індії та Китаю. Національна фармацевтична академія Франції заявляє, що ЄС імпортує 80% API, переважно саме з цих двох країн. За оцінками британського регулятора лікарських засобів, китайські виробники виробляють близько 40% усіх API, що використовуються у світі. Через ситуацію з обмеженням доступу більшість світових ринків зіткнулися з нестачею парацетамолу, що призвело до зростання цін на популярні ліки в Інтернеті та в незалежних аптеках. Серед них – Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine", – йдеться у документі.



Зокрема подорожчання вже відзначили в Україні. У Державній службі статистики порівняли ціни на ліки за листопад 2020 та 2021 років. Згідно з її даними, знеболювальні та жарознижувальні препарати вітчизняного виробництва подорожчали майже на 17% – від 10 до 12 гривень за 10 таблеток, а імпортні лікарські засоби – на 4,4% (від 18 до 19 гривень за пакетик). При цьому з’ясувалося, що за традиційно найбільш "хворобливий" місяць – з жовтня по листопад 2021 року – ціни на українські та іноземні препарати підвищилася на 3% та 2% відповідно.



Зауважимо, що в Індії, яка є провідним виробником базових терапевтичних ліків, рекордно здорожчали активні фармацевтичні інгредієнти. За даними Індійської асоціації фармвиробників (IDMA), вартість діючих речовин зросла цього року на 15%-130%. Найбільше подорожчав саме парацетамол.



Стрибок цін пов’язують з ситуацією в Китаї, звідки Індія отримує 85% фармацевтичних інгредієнтів. Виробництво в другій найбільшій економіці світу скоротилося через зростання вартості електроенергії. Крім того, низку фармацевтичних підприємств у Китаї було закрито через посилення екологічних норм. Серед причин подорожчання компонентів ліків галузеві експерти називають також нестачу контейнерів і кількаразове збільшення тарифів на морські вантажні перевезення.



Індія посідає перше у світі місце за обсягом експорту дженериків – непатентованих лікарських препаратів. Там виробляють десятки популярних препаратів із вмістом парацетамолу, зокрема Fervex, Panadol, Flucold, Solpadeine. На їхню кінцеву вартість впливатиме також подорожчання матеріалів для пакування на 25-40%.



У IDMA ситуацію називають серйозною, оскільки парацетамол рекомендований для терапії пацієнтів з ковідом. Потреба у препараті в світі з 2020 року лишається стабільно високою. Тим часом нестачу парацетамолу вже фіксують у Великій Британії.