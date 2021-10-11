У центрі Києва майже на тиждень перекриють одну з вулиць
З 11 жовтня з 21:00 і до 00:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді
Про це повідомляє пресцентр Патрульної поліції України.
"З 21:00 11 жовтня до 24: 00 години 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді - від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рух на Володимирському проїзді перекриють через проведення заходів на Михайлівській площі.
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