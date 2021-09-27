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У центрі Києва обмежать рух транспорту 2-3 жовтня: список вулиць

27 вересня, 2021 понедiлок
15:59
Суспільство Київ марафон

У Києві в центрі 2 та 3 жовтня перекриють рух транспорту через масовий спортивний захід

Про це передає КМДА.

"2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Київ Нова пошта напівмарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", за маршрутом якого передбачено обмеження транспортного руху", - йдеться в повідомленні.

Так, рух перекриють 2 жовтня із 09:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною).

У свою чергу, 3 жовтня з 06:30 до 16:00 рух обмежать за маршрутом:

  • вулиця Хрещатик, 36 – вулиця Хрещатик (від перехрестя з вулицею Архітектора Городецького в сторону Бессарабської площі) – вулиця Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вулиці Жилянської) – вулиця Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги) – проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці В'ячеслава Чорновола) – вулиця Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі) – вулиця Шота Руставелі – вулиця Рогнідинська – вулиця Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної) – вулиця Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик) – Бессарабська площа – вулиця Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської) – вулиця Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького) – вулиця Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

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КМДА
громадський транспорт
Київ
рух транспорту
новини Києва
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