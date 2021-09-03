У центрі Києва обмежать рух транспорту 4 вересня

Про це передає КМДА.

"Увечері 4 вересня в центрі столиці обмежать рух транспорту за маршрутами змагань "Uklon Нічний забіг", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу 4 вересня із 18:00 до 23:00 у місті обмежать рух на вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицькій;

Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно Рибальської);

Володимирському узвозі (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

шосе Набережному (обмежать рух тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);

Набережно-Рибальській (обмежать тільки у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать із Дніпровського узвозу, з’їзд із мосту Метро буде функціонувати тільки на естакаду.

Рух від мосту Патона буде можливий на з’їзд до Дніпровського проїзду.

Головна подія відбудеться на Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиця Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської), вулиці Іллінській (від Контрактової площі до вулиці Братської).

Змагання пройдуть за такими маршрутами:

Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Петра Сагайдачного, 25 – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – заїзд з Набережного шосе на Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська зупинка громадського транспорту «Мостовий перехід» – вулиця Набережно – Рибальська Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1.

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