"У ці святкові дні перш за все бажаю перемоги України та миру на нашій землі", - Костянтин Жеваго привітав із Різдвом та Новим роком

"Вітаю вас із прийдешніми Різдвом Христовим та Новим роком!

Минулий рік був надзвичайно складним, але українці показали справжню силу та відданість нашій країні. Наш народ знову довів, що, згуртувавшись та будучи один одному опорою, може пройти найскладніші випробування.

У ці святкові дні перш за все бажаю перемоги України та миру на нашій землі. Я дякую нашим невтомним воїнам Збройних Сил України, які героїчно боронять усіх нас від російського агресора. І сподіваюся, що всі вони скоро повернуться додому з перемогою України та святкуватимуть Різдво ще багато років разом зі своїми рідними.

Нехай Господь благословить вас і вашу родину здоров'ям, щастям та достатком. Нехай новий рік приносить вам нові можливості та досягнення, а кожен його день дарує радість та зігріває душевним теплом. Бажаю затишку та гармонії вашим домівкам і багато щасливих вражень, що зберігаються в пам'яті назавжди.

Різдво - це час, коли стаються дива. Обов'язково вірте в них і нехай здійсняться мрії, бажання та сподівання кожного українця.

Нехай ці свята принесуть нам світле майбутнє та нові надії, а Україна розквітне, буде розвиватися та примножувати свій добробут", - йдеться у привітанні.