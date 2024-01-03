У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники акції закликали уряд Австрії рішуче відреагувати на останні російські терористичні атаки та негайно викликати посла РФ і висловити протест у зв'язку з варварською агресією проти українських міст. Вони вимагали розгляду можливості вислання представників посольства РФ, як це роблять інші європейські держави, "оскільки вони є фактично співробітниками спецслужб кривавого путінського режиму".

Також активісти закликали владу нейтральної Австрії збільшити підтримку України у гуманітарних та фінансових сферах, а також передати засоби захисту, такі як шоломи та бронежилети, та технічні засоби для розмінування.

Демонстранти вимагають від австрійської влади заморозити усі російські активи в країні та передати їх для відбудови України. Ще одним закликом стало "максимальне припинення економічної співпраці з терористичною Росією".

"Сьогодні ми висловлюємо наш протест, гнів та біль у зв'язку з безжальними багатоденними ракетними обстрілами Росією нашої незалежної України. Лікарні, пологові будинки, житлові квартали, школи, садочки - все це їм байдуже. Що жахливіший злочин росіян, то більше вони радіють. Це і є суть сьогоднішньої Росії", - зазначила одна з організаторів акції, голова громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн.

Вона наголосила, що австрійці недостатньо говорять про російський терор в Україні, тому акція покликана нагадати міжнародній спільноті, що російська війна й надалі триває, закликати австрійців посилити підтримку України та бойкотувати будь-який бізнес із РФ.

Ще одна співорганізаторка акції, президентка ГО Vienna goes Europe Каті Шнебергер наголосила на необхідності продовження "абсолютної підтримки" України та досягнення миру з поверненням під контроль всієї суверенної території.

"Протягом останніх кількох днів ми стали свідками найбільшої, найсильнішої атаки на Україну з початку масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ця війна повинна нарешті закінчитися. І це потребує абсолютної підтримки України та миру. Мир не означає просто припинення вогню, мир не означає окупацію. Мир означає, що на українській території не буде жодного російського солдата", - заявила вона.