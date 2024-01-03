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Війна з Росією: хроніка
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У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ

3 січня, 2024 середа
02:26
Війна з Росією акція підтримки України у Відні

2 січня біля Віденської опери українці та австрійці вийшли на акції протесту проти масованих повітряних ударів РФ по українських містах та закликали уряд країни негайно викликати посла РФ і висловити протест

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники акції закликали уряд Австрії рішуче відреагувати на останні російські терористичні атаки та негайно викликати посла РФ і висловити протест у зв'язку з варварською агресією проти українських міст. Вони вимагали розгляду можливості вислання представників посольства РФ, як це роблять інші європейські держави, "оскільки вони є фактично співробітниками спецслужб кривавого путінського режиму".

Також активісти закликали владу нейтральної Австрії збільшити підтримку України у гуманітарних та фінансових сферах, а також передати засоби захисту, такі як шоломи та бронежилети, та технічні засоби для розмінування.

Демонстранти вимагають від австрійської влади заморозити усі російські активи в країні та передати їх для відбудови України. Ще одним закликом стало "максимальне припинення економічної співпраці з терористичною Росією".

"Сьогодні ми висловлюємо наш протест, гнів та біль у зв'язку з безжальними багатоденними ракетними обстрілами Росією нашої незалежної України. Лікарні, пологові будинки, житлові квартали, школи, садочки - все це їм байдуже. Що жахливіший злочин росіян, то більше вони радіють. Це і є суть сьогоднішньої Росії", - зазначила одна з організаторів акції, голова громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн.

Вона наголосила, що австрійці недостатньо говорять про російський терор в Україні, тому акція покликана нагадати міжнародній спільноті, що російська війна й надалі триває, закликати австрійців посилити підтримку України та бойкотувати будь-який бізнес із РФ.

Ще одна співорганізаторка акції, президентка ГО Vienna goes Europe Каті Шнебергер наголосила на необхідності продовження "абсолютної підтримки" України та досягнення миру з поверненням під контроль всієї суверенної території.

"Протягом останніх кількох днів ми стали свідками найбільшої, найсильнішої атаки на Україну з початку масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ця війна повинна нарешті закінчитися. І це потребує абсолютної підтримки України та миру. Мир не означає просто припинення вогню, мир не означає окупацію. Мир означає, що на українській території не буде жодного російського солдата", - заявила вона.

  • У МЗС Австрії засудили війну Росії проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, у зв’язку з чим викликали посла РФ до австрійського МЗС вже 10 разів.
Україна
Росія
Австрія
тероризм
підтримка України
Світ про Україну
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