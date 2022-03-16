У Вінниці чутно вибухи

Про це повідомляє "Суспільне Вінниця".



Інформація про вибухи у Вінниці також з'явилась у додаткову "єТривога". Детальнішої інформації, що відбувається - поки немає.



Повітряна тривога у Вінницькій області розпочалась о 2:58. Громадян закликають залишатись в укритті та не підходити до вікон.



Від місцевої влади є прохання не коментувати місця вибухів, аби не коригувати ворога.

О 2 ночі у Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух, а відлуння було чутно у всіх районах міста.

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