У Вінниці чутно вибухи
У ніч з 15 на 16 березня з'явилась інформація про вибухи у Вінниці
Про це повідомляє "Суспільне Вінниця".
Інформація про вибухи у Вінниці також з'явилась у додаткову "єТривога". Детальнішої інформації, що відбувається - поки немає.
Повітряна тривога у Вінницькій області розпочалась о 2:58. Громадян закликають залишатись в укритті та не підходити до вікон.
Від місцевої влади є прохання не коментувати місця вибухів, аби не коригувати ворога.
- О 2 ночі у Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух, а відлуння було чутно у всіх районах міста.
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