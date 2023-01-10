У ВР зареєстрували проєкт постанови про позбавлення мандата нардепа Аксьонова
Верховній Раді України пропонують достроково припинити повноваження позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова
Відповідний проєкт постанови №8344 було зареєстровано у парламенті 10 січня.
Згідно із супровідними документами, підставою для ухвалення запропонованого рішення є особиста заява Аксьонова про складення повноважень у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я відповідно до статті 81 Конституції України та статті 4 закону "Про статус народного депутата України".
Нині постанову направлено на розгляд профільного комітету.
- 9 січня член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що народний депутат Андрій Аксьонов подав заяву про дострокове складання повноважень.
- Аксьонова, який раніше також був мером Добропілля на Донеччині, підозрювали в організації псевдореферендуму "ДНР" і в наявності російського громадянства.
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