Про це інформує Соціологічна група "Рейтинг".

Стало відомо, що 93% опитаних українців не сумніваються в тому, що Україна переможе у війні з Росією. Зазначається, що високий показник впевненості спостерігається серед мешканців усіх макрорегіонів та представників різних вікових груп.



Респонденти оцінюють терміни досягнення перемоги у війні наступним чином:

більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менш ніж пів року

лише чверть опитаних вірять у перемогу за кілька місяців

у перемогу за кілька тижнів вірять лише близько 6%

З усіх світових лідерів найбільш позитивне ставлення серед українців спостерігається до президента Польщі Анджея Дуда та премʼєра Великобританії Бориса Джонсона – понад 90% (74-76% повністю позитивно, ще 15-16% – скоріше позитивно).

До президента США Байдена – позитивно ставляться 89%, а президента Литви Наусєди – 73%. Крім того, до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 71% українців, до президента Туреччини Ердогана – 59%, а до президента Франції Макрона – 58%.



Близько 50% респондентів позитивно ставляться до президента Румунії Йоганніса, а 45% - до прем’єр-міністра Італії Драгі.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц подобається 41% громадян України. А до прем’єра Угорщини Віктора Орбана серед українського населення переважає негативне ставлення – 53%. Позитивно ставляться до нього 20%, не знають його – 20%.



Крім того, ставлення українців до канцлера Шольца та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за останні два місяці покращилося. При цьому громадяни України почали гірше ставитися до Ердогана та Макрона.



Зазначається, що абсолютна більшість респондентів до глав Білорусі (95%) та Росії (98%) ставляться негативно.



Також за результатами опитування, 87% респондентів підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 4%, не проголосували б – 8%).



Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.



З усіх опитаних 69% вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – за 10-20 років. І лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Євросоюзу.



Серед населення також зросла підтримка вступу до НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 76%, проти – 10%, не проголосували б 12%.



У березні 2022 підтримували вступ до Альянсу 68%. Зазначається також, що на відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО обережніше сприймається мешканцями східних регіонів країни (55% - за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).



Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

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