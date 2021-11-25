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У Зеленського оприлюднили список ЗМІ, які допустили до пресмарафону президента

25 листопада, 2021 четвер
23:04
Суспільство Сергій Нікіфоров

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров оприлюднив список із 32 ЗМІ, які допустили до участі у президентському пресмарафоні

Перелік ЗМІ Никифоров виклав у Facebook.

Ставити Зеленському питання дозволили наступним ЗМІ:

Liga.net
РБК Україна
24 канал
Свобода слова Савіка Шустера
Українські новини
Інтерфакс Україна
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНІАН
Укрінформ
ТРК Україна
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радіо Cвобода
КП в Україні
Українська правда
Бабель
СТБ
Фокус
Кореспондент
НВ
Інтер
Forbes Україна
ICTV
LB.ua
UA: Перший
BBC

"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже", - написав Никифоров.

При цьому в переліку ЗМІ представлені одразу два, які належать бізнесмену Ігорю Коломойському - 1+1 і УНІАН.

Крім того, окремо представлені ТРК Україна бізнесмена Ріната Ахметова і програма "Свобода слова Савіка Шустера", яка виходить саме на цьому каналі.

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Новини
Володимир Зеленський
Офіс президента України
пресконференція
Сергій Никифоров
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