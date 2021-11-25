У Зеленського оприлюднили список ЗМІ, які допустили до пресмарафону президента

Перелік ЗМІ Никифоров виклав у Facebook.



Ставити Зеленському питання дозволили наступним ЗМІ:



Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC



"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже", - написав Никифоров.



При цьому в переліку ЗМІ представлені одразу два, які належать бізнесмену Ігорю Коломойському - 1+1 і УНІАН.



Крім того, окремо представлені ТРК Україна бізнесмена Ріната Ахметова і програма "Свобода слова Савіка Шустера", яка виходить саме на цьому каналі.

Нагадаємо, раніше Офіс президента анонсував пресмарафон Зеленського, присвячений "екватору" його президентства.