Убивство військового Щербини: адвокат заявляє, що суд порушив принцип безперервного розгляду провадження
Під час розгляду провадження про вбивство добровольця Олексія Щербини суд порушив безперервність і розумні терміни процесу
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив адвокат Віталій Титич.
"У цьому кримінальному провадженні порушили базовий принцип - розумні терміни та безперервність розгляду в кримінальному провадженні. Якби суд виконував вимоги КПК, цього питання на п'ятому місяці судового розгляду не мало б виникати", - наголосив він.
За словами Віталія Титича, ключовою проблемою є те, що в Україні щодо тисяч фігурантів кримінальних проваджень не здійснюють належного судового розгляду, а суди й інші учасники використовують такі затягування у своїх цілях.
- 21 жовтня 2022 року троє чоловіків убили воїна-добровольця батальйону "Свобода" Олексія Щербину.
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