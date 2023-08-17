Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив адвокат Віталій Титич.

"У цьому кримінальному провадженні порушили базовий принцип - розумні терміни та безперервність розгляду в кримінальному провадженні. Якби суд виконував вимоги КПК, цього питання на п'ятому місяці судового розгляду не мало б виникати", - наголосив він.

За словами Віталія Титича, ключовою проблемою є те, що в Україні щодо тисяч фігурантів кримінальних проваджень не здійснюють належного судового розгляду, а суди й інші учасники використовують такі затягування у своїх цілях.