Про це інформує ScienceAlert.

Зазначається, що вчені змогли розробити вакцину, спрямовану на лімфатичні вузли мишей, які відповідають за функціонування імунної системи організму.

"Вакцина не тільки виробляла сильні, довготривалі антитіла та Т-клітини для боротьби з вірусом Епштейна - Барр, але й індукувала особливий вид імунітету, що захищає від росту пухлин, асоційованих з вірусом. Блокуючи активність вірусу на ранній стадії, препарат запобігає вторинним проблемам, таким як запалення мозку, що може призвести до розсіяного склерозу", - розповідають вчені.

Вони вказують, що цього вдалося досягти завдяки поєднанню антитіл і Т-лімфоцитів.

"Антитіла зв'язуються з небажаними хвороботворними мікроорганізмами і знищують їх, тоді як Т-лімфоцити безпосередньо знищують ці патогени і допомагають координувати захисні сили організму", - пояснюють вчені.

Клінічні випробування вакцини можуть початися вже у 2024 або 2025 році.

Вірус Епштейна - Барр належить до сімейства вірусів герпесу і може передаватися через слину. Ним інфіковані щонайменше 95% населення планети. Оскільки здебільшого зараження відбувається у ранньому віці, вірус не спричиняє серйозних наслідків та залишається в організмі людини до кінця життя.

Проте, якщо інфікуватися пізніше, наприклад, у підлітковому віці, то вірус може спричинити мононуклеоз (залозисту лихоманку) та підвищити ризик розвитку розсіяного склерозу та певних видів раку горла та носа.