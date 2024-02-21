1. Попри неоднозначність ситуації на полі бою, війна з Україною вже не принесе Путіну початково задуманого результату. Навіть захопивши більшу частину української території, росіяни не зможуть її опанувати через спротив українців, аж до партизанського руху в окупації. Тобто виснажлива для Росії війна з Україною затягується на невизначений термін, а це точно не влаштовує Кремль. Щоб виправдати та виправити ситуацію, Москва, з притаманним їй авантюризмом, абсолютно спокійно може піти на підвищення ставок і розширення контексту свого протистояння з Заходом.

2. "Дозоване" порушення кордонів однієї з балтійських держав або висадка на норвезькому архіпелазі Свальбард/Шпіцберген (про що періодично попереджає Михайло Гончар) може досягти поставленої цілі.

Треба розуміти, що росіяни атакуватимуть НАТО не для того, щоб розвʼязати війну з Альянсом, а для того, щоб продемонструвати його вразливі місця.

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Швидше за все, у Кремлі розраховують на те, що точкова (незначна) атака НАТО не викличе колективної відповіді, а зумовить дебати всередині блоку, коли одні виступатимуть за негайну відповідь, а інші закликатимуть до початку переговорів з Москвою. Важливо порушити єдність. Наслідком стало б зниження довіри серед членів НАТО, а це те, що потрібно рашистам. На тлі запеклих дискусій і зниження довіри можна включатися в сепаратні переговори зі "слабкими ланками" серед членів Альянсу й починати вести з ними свою гру. Орбан і Фіцо — непоганий плацдарм для початку такої диверсії всередині НАТО.

3. Атака НАТО з боку росіян і ймовірна відсутність колективної відповіді може стати хорошим тлом для виборчої кампанії Трампа, який використає це або для критики Байдена за неспроможність захистити та обʼєднати учасників НАТО, або для критики самого Альянсу як неефективної структури, що цілком відповідає лінії Трампа ще з часів першого президентства.

4. Пекін може дати добро Москві на таке промацування Альянсу.

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Викладене вище — лише ймовірний сценарій. Цілком можливо, що описаний розрахунок помилковий і НАТО (або його північне ядро) дасть належну відповідь РФ. Тоді це посилить на виборах у США та Європі антиросійські сили, допомога Україні стане значно більшою, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Китай за рашистів не заступиться, а навіть відморозиться й істотно помʼякшить не лише свої геополітичні плани, але й риторику. Своєю характерною дипломатією Пекін залишає собі можливість для такого маневру.

Наше завдання за будь-якого повороту подій незмінне — битися за будь-яких умов. Припинення боротьби з рашистськими потворами означатиме знищення кожного з нас.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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