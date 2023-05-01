Удень РФ гатила по Харківщині: поранено двох мирних жителів

Про це інформує Поліція Харківщини.

"Сьогодні вдень військові РФ знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів", - пишуть правоохоронці.

У селі Кучерівка Куп'янського району російські снаряди влучили у домівку. Унаслідок обстрілу дістав поранення 65-річний власник. Потерпілого ушпиталили до медзакладу.

Крім того, руйнувань зазнали й сусідні будинки.

Також в місті Вовчанськ Чугуївського району осколкові поранення отримав 57-річний мирний житель. Його доставили до лікарні.

Правоохоронці оглядають місця влучань та фіксують наслідки злочинів армії РФ.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.