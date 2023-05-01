Удень РФ гатила по Харківщині: поранено двох мирних жителів
Удень 1 травня російська армія обстріляла мирні населені пункти Харківської області, унаслідок цього двоє людей зазнали уражень
Про це інформує Поліція Харківщини.
"Сьогодні вдень військові РФ знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів", - пишуть правоохоронці.
У селі Кучерівка Куп'янського району російські снаряди влучили у домівку. Унаслідок обстрілу дістав поранення 65-річний власник. Потерпілого ушпиталили до медзакладу.
Крім того, руйнувань зазнали й сусідні будинки.
Також в місті Вовчанськ Чугуївського району осколкові поранення отримав 57-річний мирний житель. Його доставили до лікарні.
Правоохоронці оглядають місця влучань та фіксують наслідки злочинів армії РФ.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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