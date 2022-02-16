Угорщина готова прийняти тисячі біженців з України у разі нового вторгнення РФ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергеля Гуляші.



За його словами, Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України в разі потреби.



"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.



Він додав, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб Росія та Україна уникали війни.



Нагадаємо, польський уряд продовжує готуватися до потенційного напливу біженців з України попри заяви РФ про відведення військ від українського кордону.