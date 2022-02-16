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Угорщина готова прийняти тисячі біженців з України у разі нового вторгнення РФ

16 лютого, 2022 середа
16:06
Світ Угорщина

Угорщина готова прийняти десятки тисяч потенційних біженців із України у разі нового вторгнення Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергеля Гуляші.

За його словами, Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України в разі потреби.

"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.

Він додав, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб Росія та Україна уникали війни.
 

  • Нагадаємо, польський уряд продовжує готуватися до потенційного напливу біженців з України попри заяви РФ про відведення військ від українського кордону.

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Угорщина
біженці
війна з Росією
вторгнення в Україну
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