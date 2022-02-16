Угорщина готова прийняти тисячі біженців з України у разі нового вторгнення РФ
Угорщина готова прийняти десятки тисяч потенційних біженців із України у разі нового вторгнення Росії
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергеля Гуляші.
За його словами, Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України в разі потреби.
"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.
Він додав, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб Росія та Україна уникали війни.
- Нагадаємо, польський уряд продовжує готуватися до потенційного напливу біженців з України попри заяви РФ про відведення військ від українського кордону.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе