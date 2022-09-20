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Угорщина починає виконувати вимоги Єврокомісії, щоб розблокували 7,5 млрд євро фінансування

20 вересня, 2022 вiвторок
01:19
Світ Угорщина

Уряд Угорщини запропонував Єврокомісії низку заходів, спрямованих на розблокування фінансування у розмірі 7,5 млрд євро

Про це повідомляє міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа.

"Угорщина ще не втратила кошти ЄС, і, виходячи з недільного рішення Комісії, і це навіть не є безпосередньою небезпекою", – пише вона. 

За словами міністерки, у 2023 рік Угорщина зможе увійти без втрат європейських коштів. Для цього упродовж найближчих тижнів та місяців уряд реалізовуватиме взяті на себе зобов'язання, зокрема вже подали до парламенту пакет законопроєктів, який має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF).

  • Як зазначав раніше експерт-міжнародник Тужанський, Орбан буде кулуарно боротися, щоб не втратити гроші від ЄС.

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