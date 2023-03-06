"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто відзначився черговою гучною заявою про війну. Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав це закликом до капітуляції України
Так, в інтерв'ю N1 Сіярто на зауваження ведучої, що закінчення війни залежить від російського диктатора Володимира Путіна, відповів, що "у війни є дві сторони".
За його словами, обидві сторони мають сісти за стіл переговорів і обговорити наявні розбіжності.
Сіярто пожалівся, що "миролюбна" позиція Угорщини не популярна в Європі. Водночас якщо відбудеться ескалація, вона відбуватиметься "не за тисячі кілометрів", застеріг дипломат, а в сусідніх регіонах, і можуть постраждати угорці.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Сіярто "закликом до капітуляції України" й порадив учити історію.
"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сіярто) каже, що "мета – припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію", - написав він.
- Раніше Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
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