Так, в інтерв'ю N1 Сіярто на зауваження ведучої, що закінчення війни залежить від російського диктатора Володимира Путіна, відповів, що "у війни є дві сторони".

За його словами, обидві сторони мають сісти за стіл переговорів і обговорити наявні розбіжності.

Сіярто пожалівся, що "миролюбна" позиція Угорщини не популярна в Європі. Водночас якщо відбудеться ескалація, вона відбуватиметься "не за тисячі кілометрів", застеріг дипломат, а в сусідніх регіонах, і можуть постраждати угорці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Сіярто "закликом до капітуляції України" й порадив учити історію.

"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сіярто) каже, що "мета – припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію", - написав він.