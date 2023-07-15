Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Певне роздратування, яке відчувалося в перший день у всій українській аудиторії, ці не надто делікатні спроби Заходу, передусім американців, пояснити їхню неготовність прийняти Україну до НАТО. Вони не готові прийняти Україну до НАТО сьогодні. Це означає стаття 5, американці й німці мусять їхати до України, солдати мають битися й помирати поряд з українськими - вони до цього не готові. І ми розуміємо, що вони не готові, і виходимо з цієї реальності. Вони можуть компенсувати цю неготовність постачанням необхідного для перемоги озброєння", - вважає Піонтковський.

Політолог наголосив на важливості України у системі безпеки Європи та стримуванні агресивної політики Росії

"Навіть Байден у низці своїх ремарок намагався це пояснювати ще якоюсь неготовністю України, необхідністю зробити якісь кроки, реформи в політичній сфері, в економічній. Це звучало просто образливо для українців. Яка там ще, неготовність!? Україна за ідеали Заходу – демократію, права людини – заплатила кров’ю десятків тисяч своїх воїнів. А крім того – вирішувала питання безпеки Заходу. Містер Салліван, який робив усе, щоб гальмувати американську допомогу Україні впродовж року, дорікнув Україні, мовляв, вони могли б очікувати якийсь рівень вдячності. А Захід розуміє, який рівень вдячності він має висловити за те, що Україні врятувала його від нашестя зі сходу? Путін звернувся до Заходу: збирайте манатки та забирайтесь геть. Він був впевнений, що після 7-денного переможного маршу Україною розмахуватиме своєю ядерною ломакою на кордоні Польщі й Балтії й повторить таке саме. За це повинні дякувати", - додав він.

Піонтковський також назвав позитивним результатом для України саміт НАТО у Вільнюсі



"Не будемо вести цей облік вдячностей, підіб’ємо позитивні підсумки рішень щодо забезпечення безпеки України на найближчий період і після перемоги. Усе тепер ясно: Україну приймуть до НАТО після перемоги, але НАТО зробить усе, щоб цю перемогу наблизити, надаючи необхідну військову допомогу. З цього виходитимемо тепер у співпраці України з НАТО", - підсумував він.







Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.