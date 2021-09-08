Україна і Таїланд обговорили взаємне визнання COVID-сертифікатів

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Вчора як голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Таїланд, був запрошений на урочисту вечерю з нагоди прибуття тайської делегації до Києва. Також від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук та представники МЗС", - заявив Радуцький.

Він зауважив, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання "сертифікатів вакцинації", посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування.

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