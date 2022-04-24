Україна має більше козирів для вступу в Європейський Союз у порівнянні з іншими країнами-кандидатками, - Таран
Політолог Віктор Таран вважає, що Україна має більше козирів для вступу в Європейський Союз у порівнянні з рештою країн-кандидаток
Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.
"Ні для кого не секрет, що одними з найбільших противників вступу України в ЄС є Нідерланди. Навіть не Австрія. Але після тривалих перемовин, у томи числі наших партнерів - Польщі й країн Балтії, Нідерланди змінили свою позицію. Те саме стосується й Австрії, Угорщини й інших країн, які так само відкрито чи не відкрито виступають проти нашого вступу в Європейський Союз", - зазначив Таран.
На думку політолога, упродовж найближчих місяців Україна отримає всі відповідні юридично-правові рішення й у червні-липні отримає статус кандидата для вступу в Євросоюз.
"Хочу нагадати, що країни Балкан отримали значно більший талмуд, який вони заповнювали, а також у них немає асоціації з ЄС, яка є в України. Можна сказати, що в України є більше шансів та козирів бути фаворитами у порівнянні з цими країнами. Окрім того, є політична воля, яку ніхто не скасовував", - зауважив Віктор Таран.
- Нагадаємо, Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала б повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році.
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