Україна має більше козирів для вступу в Європейський Союз у порівнянні з іншими країнами-кандидатками, - Таран

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



"Ні для кого не секрет, що одними з найбільших противників вступу України в ЄС є Нідерланди. Навіть не Австрія. Але після тривалих перемовин, у томи числі наших партнерів - Польщі й країн Балтії, Нідерланди змінили свою позицію. Те саме стосується й Австрії, Угорщини й інших країн, які так само відкрито чи не відкрито виступають проти нашого вступу в Європейський Союз", - зазначив Таран.



На думку політолога, упродовж найближчих місяців Україна отримає всі відповідні юридично-правові рішення й у червні-липні отримає статус кандидата для вступу в Євросоюз.



"Хочу нагадати, що країни Балкан отримали значно більший талмуд, який вони заповнювали, а також у них немає асоціації з ЄС, яка є в України. Можна сказати, що в України є більше шансів та козирів бути фаворитами у порівнянні з цими країнами. Окрім того, є політична воля, яку ніхто не скасовував", - зауважив Віктор Таран.

Нагадаємо, Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала б повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році.