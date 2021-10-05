Україна має в пріоритеті посилення протиповітряної оборони, - Міноборони
Україна віддає перевагу посиленню ППО, але має план заміни нових бойових літаків
Про це заявив очільник директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони Юрій Пунда, передає РБК-Україна.
"У нашій ситуації - це вибір між протиповітряною обороною і ударними потужностями Військово-Повітряних сил. Зараз ми більш зацікавлені в розвитку ППО", - сказав він.
Пунда заявив, що військова авіація в Україні застаріла.
"Ситуація з протиповітряною обороною важливіша, ніж ударні потужності ВПС", - додав чиновник Міноборони.
За його словами, найближчим часом Міноборони планує заміну застарілих бойових літаків на нові.
"Це обговорення проводиться. Але все залежить від бюджету", - підсумував Пунда.
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