Україна має в пріоритеті посилення протиповітряної оборони, - Міноборони

Про це заявив очільник директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони Юрій Пунда, передає РБК-Україна.

"У нашій ситуації - це вибір між протиповітряною обороною і ударними потужностями Військово-Повітряних сил. Зараз ми більш зацікавлені в розвитку ППО", - сказав він.

Пунда заявив, що військова авіація в Україні застаріла.

"Ситуація з протиповітряною обороною важливіша, ніж ударні потужності ВПС", - додав чиновник Міноборони.

За його словами, найближчим часом Міноборони планує заміну застарілих бойових літаків на нові.



"Це обговорення проводиться. Але все залежить від бюджету", - підсумував Пунда.