Україна може приєднатись до європейської енергосистеми протягом тижня
Україна очікує на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E протягом тижня. Процес синхронізації перебуває на завершальному етапі.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві сподіваються, що Європа також піде шляхом енергонезалежности і відмовиться, зокрема, від російського газу.
"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", – додав Галущенко.
- Нагадаємо, російський газ продовжує надходити магістральними газопроводами до Європи.
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