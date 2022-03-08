Україна може приєднатись до європейської енергосистеми протягом тижня

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", – йдеться в повідомленні.



У міністерстві сподіваються, що Європа також піде шляхом енергонезалежности і відмовиться, зокрема, від російського газу.



"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", – додав Галущенко.

Нагадаємо, російський газ продовжує надходити магістральними газопроводами до Європи.