Про це і не тільки світові ЗМІ писали 24 березня:

The New York Times

Європейський Союз має намір організувати міжнародну конференцію, спрямовану на розшук українських дітей, викрадених Росією, таке рішення обговорювалося під час зустрічі глав держав ЄС. Урсула фон дер Ляєн заявила, що викрадення українських дітей є воєнним злочином і жахливим нагадуванням про найтемніші часи історії. Вона повідомила, що конференція буде організована спільно з Польщею та у партнерстві з Україною і матиме на меті посилити міжнародний тиск, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження дітей. Конференція покликана допомогти органам ООН та міжнародним організаціям отримати інформацію про викрадених маленьких українців.

The Washington Post

Про бої між Авдіївкою і Бахмутом видання публікує репортаж із коментарями бійців 24-ї ОМБр."Російський літак прорізав шлях через притоки донбаських пагорбів, летячи низько, щоб уникнути виявлення, так само, як і український солдат, який жонглював трьома непокірними кошенятами у своїх міцних руках", – пишуть журналісти WP із військових позицій в українському Нью-Йорку. За кілька хвилин ворожий Су-25 випустив ракету, яка влучила в позицію за 300 метрів. Через кілька хвилин, коли припинилися атаки, бійці 24-ї окремої механізованої бригади повернулися до краю окопу, де молодші солдати навчали старшого, як користуватися вейпом. Російські позиції тут розташовані за 400-500 метрів від українських, в межах кулеметної та снайперської досяжності. За словами солдатів, місцевість поблизу Нью-Йорка сама по собі є серйозною перешкодою, яку російські війська використовують на свою користь. Пагорби дають ворожим військам можливість маневрувати непомітно, поки вони не атакують невеликими групами, промацуючи слабкі місця або намагаючись спровокувати українців на вогонь і розкриття своїх позицій. "Ландшафт не зовсім на нашій стороні. Ми не завжди маємо найкращі позиції. Ми не завжди їх бачимо", – каже WP старший сержант із позивним Грек. Хоча упродовж останніх тижнів бої в цьому районі затихли, регіон залишається важливим буфером, який утримує російські війська. "Чим довше ми будемо тримати цю лінію, тим краще і легше буде для Бахмута", – пояснює Грек.

The Guardian

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку Анастасії Потаповій після того, як росіянка перемогла її з рахунком 6:1, 6:3 у матчі другого кола на Відкритому чемпіонаті Маямі. Марта Костюк розповіла, що українські тенісисти хотіли провести зустріч з керівництвом WTA, однак вона так і не відбулась.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готується до українського контрнаступу. Він сказав, що Москва готова застосувати "абсолютно будь-яку зброю", якщо Україна спробує повернути Кримський півострів, який Росія анексувала у 2014 році. Тим часом Євген Пригожин у своєму відео говорить, що Україна планує оточити сили "вагнерівців" у Бахмуті і просунутися в напрямку Чорного моря в частково окупованій Запорізькій області. Він стверджував, що Україна зосередила понад 80 тисяч солдатів навколо міста. Разом із тим Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжать захищати Бахмут, який став потужним символом українського опору. За даними західних офіційних осіб, Росія втратила в Бахмуті до 30 тисяч солдатів, серед яких багато колишніх ув'язнених, завербованих Вагнером з в'язниць.

Серед новин про Україну, видання також пише про те, що українських дітей із Херсонщини возз'єдналися зі своїми сім'ями після того, як їх примусово вивезли до окупованого Росією Криму. Тим часом триває обговорення візиту Сі до Москви, Жозеп Боррель зазначив, що Китай не перетнув жодної червоної лінії для ЄС, додавши, що пропозиції Пекіна щодо припинення війни свідчать про те, що він не хоче повністю зближуватися з Росією. За його словами, Китай хоче відігравати роль "фасилітатора", а не посередника. Поряд із тим скандинавські країни вже узгодили спільний план протиповітряної оборони для протидії російській загрозі. Командувачі ВПС чотирьох північних країн підписали декларацію про наміри використовувати свої винищувачі як єдиний флот, спираючись на вже відомі способи дій під егідою НАТО.

Guardian також публікує матеріал про українську біженку із Херсону, позиціонуючи його як щоденник херсонської матері про життя у Великій Британії. "Я звичайна мама. Мої діти ходили до школи та відвідували позашкільні гуртки. У лютому минулого року я готувалася до зйомок короткометражного фільму про вулиці Херсона. Була запланована репетиція, але вона так і не відбулася", – розповідає Ольга, яка вимушена була залишити рідне місто рівно рік тому. Дітям українки довелося різко перейти на навчання іноземною мовою. Перші пів року в школі донька взагалі нічого не розуміла: "Можливо, наступного року вона буде розуміти пояснення на уроках, а поки що вчителі готують окремі завдання з перекладом українською мовою". Тим часом батьки Ольги залишаються у Херсоні, кажуть, це їхній дім і нікуди вони не поїдуть.

Politico

Польський лідер розкритикував Німеччину, зазначаючи, що її підтримка України не така щедра, як мала б бути. "Я не нападаю на них, – говорить Моравецький. – Я просто констатую очевидне". І хоча такі потужні країни, як Німеччина і Франція, відзначають, що вони надали Україні значні запаси зброї, техніки і грошей, їхні зусилля все ще залишають деяких східних колег незворушними. Берлін також надає більшу частину грошей, які ЄС використовує для компенсації іншим країнам за надання зброї Україні. Але Моравецький сказав, що він не вражений цією цифрою, назвавши її "пропорційною" розміру Німеччини.

Ще один матеріал видання присвячує тим боєприпасам, які росіяни залишають на землях України. Снаряди зі збідненим ураном не є ядерною зброєю, але вони, ймовірно, сприятимуть шкідливим наслідкам російської війни, з якими українці боротимуться десятиліттями переконані у Politico. Заяви ж росіян щодо провокування ескалації ядерної війни Британією називають спекулятивними. "Дійсно, боєприпаси на основі збідненого урану використовувалися десятиліттями, зокрема під час війни в Перській затоці в 1991 році і на Балканах наприкінці 1990-х років, тому британські оборонні чиновники мають рацію, описуючи їх як "стандартні" і "звичайні" боєприпаси. Але правда й те, що ці снаряди, які постачає Британія, лише посилять токсичну спадщину, з якою путінська війна змусить українців боротися десятиліттями", – наголошують у медіа.

CNN

Росія не в змозі виконати свої зобов'язання з постачання зброї до Індії через війну в Україні. Представник індійських військово-повітряних сил заявив, що через війну в Україні не відбудеться запланована велика поставка. Росія є другим найбільшим експортером зброї у світі. Але раніше цього місяця Путін оголосив про широкомасштабні зусилля з нарощування потужностей для виробництва більшої кількості зброї для війни, що, за його словами, є "нагальною потребою".

Видання цитує командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, який говорить, що російські сили в Бахмуті виснажені, і незабаром може розпочатися український контрнаступ.

Gazeta Wyborcza

Чи може Пекін стати новим миротворцем світу, запитує "Виборча". Китай намагається активніше виступати посередником у глобальних конфліктах, посівши місце, яке звільнили США та ООН. Але в Україні це лише гра на публіку – довіра до Пекіна як нейтрального посередника тут близька до нуля.

Польща разом з Єврокомісією має намір допомогти Україні у справі викрадених до Росії дітей. Передусім йдеться про документування того, хто, коли і куди саме їх вивозив. Саме про це йшлося під час саміту ЄС. "Це виняткове російське варварство. І ми хочемо надати цьому питанню міжнародного розголосу", говорить Моравецький.