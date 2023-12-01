"Україна – наш дім": дітей запрошують узяти участь у створенні книжки

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Участь у проєкті можуть брати юні українці, які проживають в Україні та за її межами.

Твори та малюнки мають бути авторськими без використання штучного інтелекту. Найменшим учасникам можуть допомагати батьки.

Твори мають бути збережені у форматі .doc (docx), а малюнки у .jpec та підписані прізвищем та ім’ям учасника.

Один учасник може подати до 5 робіт. Наприклад, 1 твір та малюнки до нього.

Під час подання творів у листі необхідно подати коротку інформацію про себе та контактні дані. У темі листа зазначити: "Україна – наш дім: збірник спогадів, думок, планів маленьких українців".

Подання даних про себе та твори автоматично дає згоду на використання у збірці.

Надіслати роботи можна до 29 лютого 2024 року на електронну адресу: [email protected].

Участь безоплатна.