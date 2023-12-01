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Головна Культура "Україна – наш дім": дітей запрошують узяти участь у створенні книжки

"Україна – наш дім": дітей запрошують узяти участь у створенні книжки

1 грудня, 2023 п'ятниця
17:28
Культура

До Дня Миколая та Нового року дітей запрошують до участі у створенні книжки "Україна – наш дім: збірник спогадів, думок, планів маленьких українців"

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Участь у проєкті можуть брати юні українці, які проживають в Україні та за її межами. 

Твори та малюнки мають бути авторськими без використання штучного інтелекту. Найменшим учасникам можуть допомагати батьки.

Твори мають бути збережені у форматі .doc (docx), а малюнки у .jpec та підписані прізвищем та ім’ям учасника.

Один учасник може подати до 5 робіт. Наприклад, 1 твір та малюнки до нього. 

Під час подання творів у листі необхідно подати коротку інформацію про себе та контактні дані. У темі листа зазначити: "Україна – наш дім: збірник спогадів, думок, планів маленьких українців".

Подання даних про себе та твори автоматично дає згоду на використання у збірці. 

Надіслати роботи можна до 29 лютого 2024 року на електронну адресу:  [email protected].

Участь безоплатна.

Україна
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