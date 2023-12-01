"Україна – наш дім": дітей запрошують узяти участь у створенні книжки
До Дня Миколая та Нового року дітей запрошують до участі у створенні книжки "Україна – наш дім: збірник спогадів, думок, планів маленьких українців"
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Участь у проєкті можуть брати юні українці, які проживають в Україні та за її межами.
Твори та малюнки мають бути авторськими без використання штучного інтелекту. Найменшим учасникам можуть допомагати батьки.
Твори мають бути збережені у форматі .doc (docx), а малюнки у .jpec та підписані прізвищем та ім’ям учасника.
Один учасник може подати до 5 робіт. Наприклад, 1 твір та малюнки до нього.
Під час подання творів у листі необхідно подати коротку інформацію про себе та контактні дані. У темі листа зазначити: "Україна – наш дім: збірник спогадів, думок, планів маленьких українців".
Подання даних про себе та твори автоматично дає згоду на використання у збірці.
Надіслати роботи можна до 29 лютого 2024 року на електронну адресу: [email protected].
Участь безоплатна.
- У Києві 2 та 3 грудня проведуть чотири костюмовані екскурсії "Від Миколая до Різдва".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.42
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе