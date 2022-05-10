Україна не відповідає за транзит газу через окуповані Росією території, це близько третини загального обсягу, - Вітренко
Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна не несе відповідальності за транзит газу через окуповані Росією території
Про це Вітренко написав у Twitter.
При цьому очільник Нафтогазу зазначив, що російський Газпром може перемістити газ з окупованих територій.
"Газпром" належним чином повідомлений про те, що Україна більше не несе відповідальності за транзит газу через окуповані Росією території. Зараз це близько 1/3 загального обсягу транзиту. "Газпром" може перемістити цей обсяг в іншу точку з'єднання з Україною", - написав Вітренко.
Раніше видання Bloomberg повідомило, що в Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну.
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