Україна не відповідає за транзит газу через окуповані Росією території, це близько третини загального обсягу, - Вітренко

Про це Вітренко написав у Twitter.

При цьому очільник Нафтогазу зазначив, що російський Газпром може перемістити газ з окупованих територій.

"Газпром" належним чином повідомлений про те, що Україна більше не несе відповідальності за транзит газу через окуповані Росією території. Зараз це близько 1/3 загального обсягу транзиту. "Газпром" може перемістити цей обсяг в іншу точку з'єднання з Україною", - написав Вітренко.

Gazprom has been duly notified that Ukraine is no longer responsible for gas transit through territories occupied by Russia. Currently it is about 1/3 of the total transit volume. Gazprom can move this volume to another interconnection point with Ukraine. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) May 10, 2022

Раніше видання Bloomberg повідомило, що в Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb