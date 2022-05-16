Україна перемагає Росію на інформаційному фронті, - експертка з інформаційної безпеки Цибульська
Керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська вважає, що Україна перемагає Росію в глобальній інформаційній війні
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що Україна перемагає Росію в інформаційній війні. Я це говорю багато років. Теза про те, що Росія з 2014 року перемагає Україну на інформаційному фронті є досить оманливою та деморалізуючою. Адже, якщо проаналізувати весь період, то Росії, починаючи з 2014 року, не вдалось похитнути позиції України у світовій інформаційній площині", - пояснила Цибульська.
Цибульська наголосила, що інформаційна війна ведеться різними ресурсами.
"Інформаційна війна - це комплексні речі. Ми не можемо відділяти інформаційне поле від дипломатії, наприклад. Оскільки наші дипломати так само ведуть і інформаційну війну проти РФ. Тобто, це така комплексна складна боротьба. Нам дуже важливо розхитувати ситуацію в Росії зсередини. Так, ми перемагаємо в глобальному світовому інформаційному полі. Проте, щоб перемогти у війні з Росією, нам потрібно, щоб всередині РФ розпочались внутрішні заворушення. Адже, якщо ми їх переможемо на полі бою, що вже відбувається, то існування РФ в такому вигляді як зараз завжди буде нести загрозу для нас", - додала Цибульська.
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