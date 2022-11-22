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Україна планує ввести новий пакет санкцій проти 3 тисяч представників російського військово-промислового комплексу

22 листопада, 2022 вiвторок
14:27
війна з Росією санкції проти рф

До великого пакету санкцій увійшли особи з військового керівництва РФ, а також підприємства та установи, які причетні до повномасштабної війни Росії проти України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначають, що пакет санкцій ухвалили на засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра економіки України  Юлії Свириденко. Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення РНБО та введення в дію її рішення президентом України Володимиром Зеленським.

Наголошують, що військово-промисловий комплекс (ВПК) Росії є непростим для вивчення.

"Зроблена велика робота, і я вдячна всім причетним. Бійцям на фронті, які захоплюють ворожу техніку та зброю, котру  ми можемо аналізувати, ідентифікуючи виробників. Представникам розвідувального співтовариства. Аналітикам наших силових структур, органів виконавчої влади, Секретаріату КМУ та Апарату РНБО", - зазначила Свириденко.

Вона зазначила, що завдяки всім переліченим Українам сьогодні має пакет понад 3 000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії. Також до нього ввійшли представники військового керівництва Росії.

Крім того, Свириденко додала, що триває підготовка ще одного пакету щодо російського військово-промислового комплексу.

  • 21 листопада стало відомо, що Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

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