Україна повідомила Белавіа про продовження заборони на польоти до жовтня, - перевізник
Авіакомпанія Белавіа скасовує рейси в Україну до 30 вересня через продовження Україною заборони на польоти
Про це повідомляє НВ.
"Українська сторона поінформувала про продовження заборони на польоти Белавіа до 30 вересня 2021 року. Це їх офіційна позиція. У зв'язку з цим продовжена зупинка всіх рейсів в Україну", - йдеться в заяві.
Україна, ЄС і ряд інших держав ввели заборону на використання свого повітряного простору для білоруських авіакомпаній після примусової посадки в аеропорту Мінська літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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