Україна повідомила Белавіа про продовження заборони на польоти до жовтня, - перевізник

Про це повідомляє НВ.



"Українська сторона поінформувала про продовження заборони на польоти Белавіа до 30 вересня 2021 року. Це їх офіційна позиція. У зв'язку з цим продовжена зупинка всіх рейсів в Україну", - йдеться в заяві.

Україна, ЄС і ряд інших держав ввели заборону на використання свого повітряного простору для білоруських авіакомпаній після примусової посадки в аеропорту Мінська літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.