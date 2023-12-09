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Україна та Естонія домовились виробляти роботизовані оборонні системи

9 грудня, 2023 субота
05:08
Технології Естонія

Акціонерне товариство "Укроборонпром" та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про виробництво роботизованих оборонних систем нового покоління

Про це повідомляє Milrem Robotics.

Зазначається, що Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня.

Перший крок у рамках угоди – налагодження стратегічного співробітництва з метою визначення потреб Сил оборони України, а також способів використання роботизованих платформ на полі бою. Згодом в естонській компанії будуть інтегрувати бойовий досвід наших військових до вже наявних в активі Milrem Robotics систем, а також створювати нові вироби.

До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції. Серед адаптованих для платформ естонського виробника засобів, відзначаються варіанти з системами озброєння, радіоелектронної боротьби, а також комплекси розмінування.

У Milrem Robotics розглядають також можливість виробництва низки різних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також інженерної співпраці у розробці колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ естонці передусім називають THeMIS Combat – машину вогневої підтримки, що може бути оснащена кулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами чи протитанковими ракетними комплексами.

Крім того, згадується інженерна версія машини (Combat Engineering), що призначена для виявлення мін та розмінування, а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації (CASEVAC).

Також окрім платформи THeMIS, в активі естонської компанії є бойова платформа Type-X, що може бути оснащена гарматами різних калібрів (включно до 50-мм) або ж пусковою установкою баражуючих боєприпасів.

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Естонія
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