Україна та Естонія домовились виробляти роботизовані оборонні системи

Про це повідомляє Milrem Robotics.

Зазначається, що Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня.

Перший крок у рамках угоди – налагодження стратегічного співробітництва з метою визначення потреб Сил оборони України, а також способів використання роботизованих платформ на полі бою. Згодом в естонській компанії будуть інтегрувати бойовий досвід наших військових до вже наявних в активі Milrem Robotics систем, а також створювати нові вироби.

До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції. Серед адаптованих для платформ естонського виробника засобів, відзначаються варіанти з системами озброєння, радіоелектронної боротьби, а також комплекси розмінування.

У Milrem Robotics розглядають також можливість виробництва низки різних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також інженерної співпраці у розробці колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ естонці передусім називають THeMIS Combat – машину вогневої підтримки, що може бути оснащена кулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами чи протитанковими ракетними комплексами.

Крім того, згадується інженерна версія машини (Combat Engineering), що призначена для виявлення мін та розмінування, а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації (CASEVAC).

Також окрім платформи THeMIS, в активі естонської компанії є бойова платформа Type-X, що може бути оснащена гарматами різних калібрів (включно до 50-мм) або ж пусковою установкою баражуючих боєприпасів.